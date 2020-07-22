القباج توجه بتقديم كل أوجه الدعم لبائع مناديل كفيف بالمترو

وجهت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لتقديم كل أوجة الدعم للشاب الكفيف صاحب العشرون عاما بناء على ماتم رصدة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود شاب عشريني يقوم ببيع لعب الأطفال والمناديل داخل عربات مترو الأنفاق وهو كفيف مريض بالقلب.

وتوجه أعضاء الفريق ومدير إدارة حلوان الاجتماعية وباحثة اجتماعية بوحدة شرق حلوان لمكان إقامة الشاب وأجرى دراسة حالة لها ولإسرته وتبين أن، الشاب يدعى "سيد ر ع" ويبلغ من العمر20 عاما، وهو كفيف وأجرى عملية تركيب صمامين بالقلب ويعاني من إنحناء بالعمود الفقري أثرت على حركته ويعاني أيضا من وجود ورم بتكلس بالغدة النخامية في حجم الجمجمة وعدم نموه وقد تم إجراء ستة عمليات جراحية بالمخ لاستئصال الورم وتركيب صمام بريتون بالناحيتين، كما يعاني من وجود انعواج حاد بالعمود الفقري ويحتاج لتدخل جراحي عاجل لتوسيع القناة الشوكية واستعدال العمود الفقري، كما أفاد أن ولدته متوفية، والأب يدعى "ر.ع .ع" ويبلغ من العمر 60 عاما ويعمل سائق نقل وهو متزوج ولديه خمس أبناء.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لاتخاذ الإجراءات التالية:

- تحمل نفقات الأدوية التي يتلقها الشاب الكفيف بالتنسيق مع إدارة حلوان الاجتماعية.

- أخذ التعهدات اللازمة على والد الشاب الكفيف كون خروجه وركوبه مترو الأنفاق بمفرده يعرض حياته للخطر وتحقيقا لمصحلة الشاب الفضلى.

- التنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لعرض الشاب الكفيف على أحد الأطباء المختصين لتحديد حالته وتلقيه العلاج اللازم.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل.