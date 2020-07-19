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القباج: 10% من الحضانات فتحت.. وزيادة نسبة الإشغال إلى 80% هذا الأسبوع

كتب:

شريف سليمان
06:46 م | الأحد 19 يوليو 2020
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 550 حضانة أعادت الفتح مرة أخرى، مشيرةً إلى عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في أي منها، وذلك بواقع 10% من إجمالي الحضانات المسجلة في الوزارات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "سنرفع نسبة الإشغال من 50% إلى 75% او 80% هذا الأسبوع".

وتابعت: "الحضانات ملتزمة ونتابعها ونرتب زيارات متكررة من الوزارة لفرض الرقابة، والحضانات التي فتحت أبوابها ملتزمة، ونترقب عدم وجود حالات مصابة".

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