صرف منحتي عيدي العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحتي عيد الفطر المبارك وعيد العمال للعمالة غير المنتظمة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى 21 أغسطس المقبل، بناءا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة العمالة غير المنتظمة.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الإجتماعي أثناء صرف المنحة، حفاظًا على صحة المواطنين وللتخفيف عن كاهلهم وضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المنح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المتعاملين والمترددين على هذه المقرات.

وأوضح حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، أنه سيجري صرف المنحة المقررة بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر لـ 3125 مستفيدًا من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بمبلغ 1000 جنيه لكل عامل، وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى المحافظة.