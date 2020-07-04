التضامن: زيادة عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 1.7 مليون

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المستفيدين من صندوق العمالة غير المنتظمة أو مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذي شكل لجنة بها وزراء التخطيط والتضامن والقوى العاملة والتموين ومجلس الأجور، وجرى تحديد 3 أشهر بمواقع 500 جنيه لكل شهر ووصل عدد المستفيدين إلى 1.5 مليون عامل ووصلت إلى 1.7 الشهر الجاري بإجمالي ما يقرب من 800 مليون جنيه.

وأضافت "القباج" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى صرف الشهر الثاني لمنحة العمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن جزء من المنحة أنفقته وزارة القوى العاملة من صندوق الطوارئ وجزء آخر من وزارة المالية، والجزء الثالث دعم من القطاع الخاص.

وأشارت أنه في منتصف الشهر الجاري سيتم تقديم مساعدة للمتضررين من إغلاق الحضانات من المشرفات ومن الميسرات، وسيتم تعويضهم عن الـ3 أشهر الماضية، وجار رصد كل تلك الخدمات تحت مظلة واحدة، لافتة إلى أنه في فترة تفشي كورونا وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية أنفق ما يقرب من 330 مليون جنيه على تضررات كورونا.