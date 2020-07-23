حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بشخصية قوية وقيادية، لا يستغني عنها في حياته الشخصية والعملية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتدفعك للانفتاح على الآخرين وتبدو أكثر استعدادا للمشاركة، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.