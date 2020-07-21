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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد يتسم بطبيعته القيادية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

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