النواب البحريني يهنئ مصر بذكرى 23 يوليو

بعثت رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، معربةَ عن أطيب التهاني والتمنيات له وللشعب المصري الشقيق، بدوام التقدم والتطور والنماء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وأشادت زيتل، بعُمق العلاقات التاريخية المتميزة، بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدة حرص مجلس النواب على تعزيز أوجه التعاون الفاعل مع مجلس النواب المصري، على مستوى الأعضاء والأمانة العامة، وتطوير أوجه التكامل والتنسيق في مختلف القضايا والمجالات والقطاعات.

رئيس مجلس الشورى البحريني يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، مصر، بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة.

وبعث الصالح، برقية تهنئة إلى الدكتور علي عبدالعال، أعرب خلالها عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما بعث رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسفير ياسر محمد شعبان، السفير المصري لدى مملكة البحرين.

وكان ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وأعرب ولي العهد البحريني، عن خالص تهانيه للرئيس السيسي بهذه المناسبة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

كما بعث ولي العهد البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معربا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.

وكان رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، بعث، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة ضمنها أطيب تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل الازدهار والتقدم، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة.

كما بعث رئيس الوزراء البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي.