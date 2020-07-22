موريتانيا تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
كتب:
أ ش أ
04:13 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو الخالدة.
وقال الرئيس الموريتاني في رسالة التهنئة التي بثتها وسائل الإعلام الموريتانية: "صاحب الفخامة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني، متمنيا للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء".
وتابع: "أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين، وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد ولد الشيخ الغزواني".