حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بإخلاصة لعمله وشريك حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر يقع في برجك ويجعلك ساحرا وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.