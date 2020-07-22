بلاغ للنائب العام ضد "شطة وكلاشينكوف": يقدمان محتوى جنسيا

تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد كل من شهد شطة، ومحمود كلاشينكوف، واللذان يظهران معا على تطبيقي TIK TOK وانستغرام، في فيديوهات مخلة بالآداب.

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 30004 لسنة 2020، إنه "من مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة مع البلاغ، عن وقوع جريمة نجد أن المشكو في حقهما قد اعتدا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري مستخدمين حساباتهم الشخصية، وغيرها من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والانستجرام حيث سيتضح مدى خطورة تلك الظاهرة واستمرارهما في بث تلك المحتوي دون ردع خاص لهما وعام لكل من تسول له نفسه إتيان مثل هذا السلوك".

وأضاف أن المشكو في حقهما، اعتادا نشر صور خادشة للحياء ومقاطع مصورة بها محتوى جنسي صريح.

وطلب في ختام بلاغه، وبعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية.