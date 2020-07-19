بلاغ يتهم منار سامي بخيانة الأمانة في 100 ألف جنيه

حرر أحد المحامين بلاغا جديدا ضد "منار سامي" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" في كفر شكر بمحافظة القليوبية، اتهمها فيه بخيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله، وحمل المحضر رقم 4029 لسنة 2020 وجار التحقيق فيه.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بلاغا من محامي شخص يدعى "ا ك" يتهم فيه منار سامي بتحرير إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه للأول نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له وماطلته في السداد.

أمرت محكمة كفر شكر الجزئية، برئاسة المستشار محمود عبدالحفيظ، رئيس محكمة كفر شكر الجزئية بتجديد حبس منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك" 15 يوما في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال فيديوهات بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التيك توك وذلك للمرة الثانية.

فيما أعلن هاني بسيوني محامي المتهمة، أنه سيستأنف على القرار ويطلب عرضها على غرفة المشورة بالمحكمة لبحث طلبه بالإفراج عنها.