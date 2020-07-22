مطران الأسقفية ينعى شهداء بئر العبد: لا مكان للإرهاب على أرض مصر

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إبراشية مصر، أبطال القوات المُسلحة البواسل الذين استشهدوا في حادث بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "حنا" إن الكنيسة تصلي لأجل المصابين لكي يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، مؤكدا دعم الكنيسة الكامل للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تأمين وحماية مصر والمنطقة بأكملها من خطر الإرهاب، مع السعي لتوفير الأمن والأمان لشعب مصر، مضفا: "لا مكان للإرهاب والتطرف على أرض مصر".

وكان المطران منير حنا، قد أكد في بيان سابق، دعم الكنيسة لتحركات الدولة في الملف الليبي، وأنه لديه ثقة كاملة في الجيش المصري الذي يدافع عن وحدة أراضيه ويؤمن حدوده.