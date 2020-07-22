الكنيسة تكرم السفير المصري بهولندا بمناسبة انتهاء عمله

أقامت إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس، حفل تكريم للسفير أمجد عبد الغفار سفير مصر بهولندا، وذلك بمناسبة نهاية خدمته في السفارة المصرية في لاهاي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه كان على رأس الاحتفال الذي أقيم الأنبا أرساني اسقف الإيبارشية، وعدد من الكهنة والشخصيات العامة من المصريين، والوزير المفوض إيهاب سليمان، والقنصل العام بالسفارة المستشار حازم فوزي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، ومدير شركة مصر للطيران ياسر موسى.

وأضاف حليم، أن الأنبا أرساني قدم في كلمته الشكر للسفير على ما قدمه للجالية المصرية في المملكة الهولندية، من خدمات وتسهيلات خلال فترة رئاسته للبعثة، واختتم بتقديم هدية تذكارية للضيف المحتفى به.