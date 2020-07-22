سينرجي تطرح الأفيش الجديد لفيلم الغسالة: تاني غسلة في عيد الأضحى

طرحت شركة سينرجي فيلم، المنتجة لفيلم "الغسالة"، الأفيش الدعائي الثاني للفيلم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، معلقة: "تاني غسلة، البوستر الرسمي لفيلم الغسالة، دارت الغسالة ودورتها في عيد الأضحى بجميع دور العرض".

وكان قد حقق الإعلان التشويقي لفيلم الغسالة، 4 ملايين مشاهدة على فيس بوك، تيك توك، إنستجرام وتويتر، بعد أيام قليلة من إطلاقه.

ويعد الإعلان التشويقي للغسالة، هو الأول من نوعه لفيلم مصري، منذ فترة التوقف بسبب كورونا.

"الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص لشيرين رضا.

يكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور الغسالة حول "عمر" الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي "الغسالة" يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً، بعد فيلم "قصة حب" الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر عرض الغسالة في دور العرض قريبا.