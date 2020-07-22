"الغسالة" يدخل منافسة عيد الأضحى بـ100 نسخة

قررت شركة دولار فيلم، الموزعة لفيلم "الغسالة"، طرحه يوم 30 يوليو الجاري، ليصبح أول أفلام عيد الاضحى، التي أعلنت تواجدها في الموسم، الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن 100 نسخة.

وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ويلعب بطولته نخبة من النجوم، هم أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف.

الفيلم تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، ما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.