مازدا تعاود الإنتاج الكامل بعد 5 أشهر من الخسائر بسبب كورونا

منذ بداية العام الجاري، وظهور فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، شهد قطاع صناعة السيارات خلال الشهور الماضية تراجعا شديدا، حيث تسببت تلك الجائحة في إغلاق عدد من مصانع السيارات وصالات العرض، ما سبب خسائر جسيمة تكبدتها الشركات والوكلاء المعتمدون من الشركات.

وبعد أكثر من 5 أشهر من الغلق شبه الكامل فى شركة "مازدا" اليابانية عادت اليوم بكامل قوتها مع الاحتفاظ بمواعيد عمل تناسب عدم التزاحم، وأعلنت اليوم عودتها الكاملة وعودة الوكلاء والموزعين لها فى جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن خسائر مازدا خلال الـ6 أشهر الماضية وصلت إلى أكثر من 200 مليون دولار وقلت مبيعاتها بنسبة تقرب من الـ30% ولجأت إلى اقتراض 2.9 مليار دولار لتخرج من أزمتها المالية.