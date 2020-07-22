أستاذ أنف وحنجرة: عودة "الشم والتذوق" لمصابي كورونا بعد 3 أيام أو شهر

قال الدكتور ماجد بهجت، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا ليس جديدا على البشرية، ولكن شهده البعض من قبل ولكنه لم يكن بشكل جائحة كما هو متواجد حاليا، حيث اختلفت قوته من بسيط لمتوسط وشديدة.

وأضاف "بهجت"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن فقدان حاستي الشم والتذوق لمصابي فيروس كورونا يتم عبر درجات مختلفة من مصاب لآخر، وتعود الحاستان مرة أخرى بشكل متفاوت بالوقت: "فيه ناس رجعتلهم في 3 أيام، وناس تانية طولت معاهم من 3 أسابيع لشهر"، موضحا أن أخطر صورة من صور الإصابة بفيروس كورونا تلك التي تصيب الجهاز التنفسي للشخص، وهي المراحل المتأخرة من الإصابة بالفيروس.

وأكد أنه وفي حال ظهرت أعراض الإصابة على أي شخص وهي "ارتفاع درجة حرارة الجسم، تكسير في الجسد، الآم في الزور، كحة" فيجب معاملة الشخص على كونه مصاب كورونا حتى يثبت العكس، مع البدء الفوري في البروتوكول العلاجي التي أقرته وزارة الصحة لحين انتهاء الأعراض، يعقبها عزله مدة 14 يوما، مشيرا إلى أن حقن جسد المريض باللقاح يعطي الجسد أجساما مضادة وخلايا مناعية، وذلك لمحاربة الفيروس وتعيين مكان الفيروس لتوجيه الأجسام المضادة له لمحاربته.

وتابع: "المصل الكويس هو اللي بيحفز الجهاز المناعي بنسبة أكبر وميعملش مضاعفات ويقعد أطول مدة ممكنة، والأمصال اللي عملناها قبل كده بتظهر الأجسام المضادة بعد 14 يوم".