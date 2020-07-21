نقيب الإسعاف: نمتلك أفضل المعدات لمواجهة فيروس كورونا

قال وائل سرحان، النقيب العام للعاملين بالإسعاف إن هناك منظومة كاملة في الهيئة تعمل لنقل واستقبال مصابي فيروس كورونا عبر وحدات خاصة، مشيرا إلى أن الهيئة قسمت عدد سيارات الإسعاف في كل محافظة على حده بحسب تعداد الحالات فيها.

وأضاف "سرحان"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المسعفين يرتدون أحدث المعدات والتجهيزات العالمية الخاصة لمواجهة تلك الجائحة العالمية: "الدولة موفرة كل الإمكانيات للفريق الطبي، وده شئ تشكر عليه"، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزياده 75% من كادر المهن الطبية، كما وجه بإنشاء صندوق للمخاطر للعاملين بالقطاع الطبي، ولكنه قد تم تجاهل العاملين بالإسعاف من خلال المقترح بالقانون المقدم من رئاسة مجلس الوزراء، ولم يقر الزيادة للعاملين بالإسعاف: "تمت الموافقة لجميع الأطقم الطبية، والمسعفين بره".

وأكد أن أسطول سيارات الإسعاف يتم تجديده سنويا وبه أحدث السيارات التي يتم استخدامها في الدول الأوروبية، كما تقرر توفير عدد معين من سيارات الأسعاف بحسب عدد الحالات في محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة تهتم في المقام الأول بالأمان الشخصي بالمسعف، ويتم تدريب كافة المستعفين بشكل دوري على كيفيه ارتداء وخلع المستلزمات الطبية باعتباره الأصل في التعامل مع المرضي: "يه تدريب عالي جدا لكل الأطقم الطبية حتى لا ينتقل الفيروس إليه أو إلى السيارة، ويتم تعقيم سيارات الإسعاف بشكل كامل بعد استلام الحالات".