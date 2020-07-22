بث مباشر.. حفل تكريم الفائزين بجائزة الصحافة المصرية

بدأت منذ قليل، احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، وقالت اللجنة برئاسة الصحفي محمود كامل، فى بيان، إنه للوقاية من فيروس كورونا اقتصر الحفل على حضور الفائزين دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل "أون لاين" عبر صفحة اللجنة الثقافية على "فيس بوك".

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وحصلت "الوطن" على 5 جوائز بمسابقة الصحافة التي تنظمها نقابة الصحفيين، وأعلنت نتيجتها رسمياً 23 فبراير الماضى، وفى فرع التحقيق فاز أحمد العميد بالجائزة الأولى عن تحقيق "السعى بين الألغام.. رحلة تهريب المواشى من ليبيا إلى مصر"، كما فاز بالجائزة الثانية مناصفةً تحقيق: ("الوطن" تكشف: مرضى الزهايمر.. السقوط من ذاكرة الدولة) لأحمد العميد ومحمد أبوضيف، وسلسلة تحقيقات عن تنظيم داعش الإرهابي في سيناء لعبدالوهاب عليوة بموقع "مصراوي".

وفي فرع التغطية الخارجية فاز "العميد" أيضاً بالجائزة الثانية عن سلسلة حلقات عن الحرب في سوريا، وفاز إسلام محمد رسام الكاريكاتير بـ"الوطن" بالجائزة الثانية في فرع الكاريكاتير "عن الوضع السورى - أزمة فستان رانيا يوسف".

وفى جائزة صحافة المرأة فاز بالجائزة مناصفة موضوع "القصور التشريعى.. يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب" لمحررة "الوطن" جهاد عباس، وموضوع "قلبي على ولدي حجر"، وموضوع "الاغتصاب الزوجي جريمة خارج إطار القانون" للصحفية الشابة الراحلة غادة محمد الشريف بجريدة "المصرى اليوم".

وأعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، في فبراير الماضي، وأسماء الفائزين بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع وحيثيات اختيارها وجرى اعتمادها نهائياً.

وكانت القائمة القصيرة قد ضمت 10 موضوعات منشورة بجريدة الوطن، فبالإضافة للموضوعات الخمس الفائزة ترشحت الموضوعات الآتية:

جائزة الحملات الصحفية

1- حملة محافظات القناة أرض المقاومة والصمود والبطولات، للزميلتين شيماء عادل وعبير العربى بجريدة "الوطن".

جائزة الحوار

2- حوار "كمال ثابت" أقدم سجين في مصر..فى حوار لـ"الوطن".. للزميل سامي عبدالراضي بجريدة "الوطن".

3- حوار مع المتحدث باسم حركة "ناطوري كارتا" المناهضة: أشكر الرب على أنني لا أحمل الجنسية الإسرائيلية.. للزميل محمد الليثي بجريدة الوطن.

جائزة الصحافة الثقافية

4- موضوع "رسالة الشافعي.. إرث الإمام أسيراً" للزميل محمد الدعدع بجريدة الوطن.

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية

5- قصة "الوطن" في السحايت والسمراء..قريتا العجز والشلل والإعاقات" في كفر الشيخ للزميلة سمر عبدالرحمن بجريدة الوطن.