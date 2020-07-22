صور.. وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر يهدي الأوقاف 5 صكوك للأضحية

قالت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، إن القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، زار مديرية أوقاف البحر الأحمر، حيث التقى الدكتور كمال أبو سيف، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وأضافت الكنيسة، في بيان لها، أن اللقاء تضمن إهداء القمص يؤانس، 5 صكوك للأضحية لمديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك تحت شعار أعيادنا واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن العديد من الكنائس والإيبارشيات، تشترك في موضوع "صكوك الأضاحي"، كنوع من المساهمة الاجتماعية، وتعزيز الروابط بين فئات المجتمع.