في ذكراه.. قصة يوحنا الكوخي صاحب الإنجيل الذهبي

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الخميس، وفقًا لـ "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة القديس يوحنا المعروف بـ"صاحب الإنجيل الذهب" والشهير بـ"يوحنا الكوخي".

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 16 أبيب لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم توفي القديس يوحنا المعروف بأنه "صاحب الإنجيل الذهب".

وبحسب السنسكار، ولد هذا القديس بمدينة القسطنطينية من أب فاضل اسمه "أتروبيوس" من قادة الجيش، وتربى يوحنا في أحضان الترف لكنه كان ميالاً لحب الفضيلة ومداومة التردد على الكنيسة، وبناء على طلبه أحضر أبوه له إنجيلاً موشى بالذهب والجواهر الكريمة.

ويذكر السنكسار، أنه في أحد الأيام حضر راهب من أحد الأديرة المطلة على نهر الفرات واجتاز القسطنطينية قاصداً زيارة الأماكن المقدسة بأورشليم، وكان يوحنا ابن اثنتي عشرة سنة، فسأل الراهب عن مكان ديره وطريقة حياة الرهبان فيه، فاشتاق لحياتهم، وعند عودة الراهب من أورشليم اصطحب معه يوحنا سراً دون علم والديه ومضى إلى الدير، فحزن والداه لفراقه وبذلا الجهد في التفتيش عنه طويلاً فلم يجداه، أما "يوحنا" فلبس الشكل الرهباني وأجهد نفسه في أصوام كثيرة ونسك زائد إلى أن نحف جسمه.

ويشير السنكسار، إلى أن "يوحنا" لما أمضى سبع سنوات بالدير، عاد إلى منزل والديه، متنكراً في ثياب رثة، وعند وصوله إلى ناحية البيت رآه خدم أبيه وهو نائم على حجر أمام البيت، فسألوه من أنت؟. فأجابهم قائلاً:"أنا إنسان فقير وعرفت أن سيدكم يترفق بالفقراء، وأرجو منه أن يسمح لي أن أعمل كوخاً في فناء بيته لأسكن فيه"، فوافق والده على بناء الكوخ، ولم يعرف أحد شخصه لأن الصوم والتقشف وثيابه غيرت هيئته، وظل مواظباً على الصلاة في الكوخ والكنيسة، ولما دنت وفاته استدعى والديه وطلب منهما بإلحاح أن يعطوه وعداً بأن يدفناه في كوخه ويكفناه بنفس ثوبه، ثم أظهر لهما الإنجيل الذهب، فعرفا أنه ابنهما، وبعد ذلك توفي ونفذا وصيته.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.