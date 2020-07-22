رئيس وزراء لبنان: نعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمات

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات اللازمة في سبيل معالجة الأزمات التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة مؤخرًا وتعمل على تطبيقها، تُشكل نقطة انطلاق في سبيل الحصول على برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.

وأوضح دياب، في تصريحات، اليوم، خلال استقباله عددًا من الوفود، أن الحكومة بدأت في الإسراع بوتيرة تنفيذ الإصلاحات، لاسيما ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، والنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات بالموانىء والمراكز الحدودية اللبنانية، إلى جانب الإصلاح في قطاع الكهرباء.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني، أن الحكومة الحالية هي الأقرب إلى معايير حكومات التكنوقراط "الخبراء" في تاريخ لبنان، مضيفًا: "نعمل ليل نهار لمعالجة الأزمات ورغم ذلك تتعرض الحكومة للسهام السياسية، في وقت يجب أن نكون يدا واحدة لمواجهة التحديات، على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

وشدد دياب، على أن الحكومة مُصرة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصحيحة انطلاقا من المصلحة الوطنية وفي كافة المجالات، خاصة المالية والاقتصادية.

مرجع شيعي لبناني: نؤيد الطرح بضرورة حياد لبنان عن الصراعات الخارجية

من جانبه، أعرب المرجع الشيعي اللبناني البارز علي الأمين، عن دعمه للطرح الذي أطلقه مؤخرا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بضرورة التزام الدولة والقوى السياسية اللبنانية الحياد في صراعات المحاور الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، على نحو يجعل من لبنان دولة مستقلة ووطنا خارج دائرة الصراعات الخارجية.