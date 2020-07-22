شبانة: لم نسجل حالات كورونا في مبنى نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تأثرت كثيرا بسبب فيروس كورونا، موجها الشكر لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بسبب تحملهم الأزمة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدا أن مبنى النقابة لم يحدث به حالة كورونا واحدة.

وأضاف شبانة خلال كلمته باحتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، أن النقابة قامت بمتابعة الزملاء وأسرهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية قام بجهد كبير خلال الفترة الماضية.

وتعقد نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بمسرح النقابة.

وأوضحت نقابة الصحفيين في بيان لها، إنه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين.

وتابع البيان أن بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.