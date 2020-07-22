"التموين": 22 مليون أسرة تستفيد من مبادرة تشجيع المنتج المحلي

أشاد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، بمبادرة تشجيع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أنها مبادرة الدولة تتمثل فيها وزارة المالية.

وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة المالية طلبت من وزارة التموين، قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بنوعيه النقدي والعيني، بما يزيد عن 22 مليون بطاقة تموين أو أسرة.

وتابع أن حاملي بطاقة التموين سيحصلون على خصم 10% ببطاقة التموين، وذلك من قيمة السلعة، وهو الحد الأقصى للخصم.

وحول كيفية الخصم، قال: "لو سعر السلعة 10 آلاف جنيه، يبقى الـ10% منها 1000 جنيه، ولو كانت البطاقة نخصم 200 جنيه من الـ1000 جنيه، بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة".

وأردف: "لو بشتري السلع بـ1000 جنيه وبطاقتي عليها 6 أفراد، مش هاخد السلعة ببلاش، هاخد السلعة بخصم 10% من مبلغ 1000 جنيه، وفي هذه الحالة تكون السلع بـ900 جنيه بعد خصم 100 جنيه".