المالية: مبادرة تشجيع المنتج المحلي ستتضمن إمكانية "الشراء الإلكتروني"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك ستتضمن إمكانية "الشراء الإلكتروني" عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة هو WWW.MOBADRA.GOV.EG.

وأضاف "معيط"، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أنه تم التجهيز للحملة الإعلانية للمبادرة، وسيتم بدء بثها بكافة وسائل التواصل غداً الخميس.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.