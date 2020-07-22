المالية: تخصيص 12.25 مليار جنيه لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي لمبادرة تشجيع المنتج المحلي، إن هذه المبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع الأسمرات 3.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن المبادرة تقوم على 3 محاور، موضحًا أن الأول هو المواطن، لكي يوفر احتياجاته بأسعار مخفضة، حيث إن السلع المعروضة في المبادرة تشمل الخصم على الأسعار، كما تتدخل الدولة وتضيف خصمًا آخرًا لحاملي البطاقة التموينية بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة.

وأوضح أن الضلع الثاني للاستفادة من هذه المبادرة هو المصنعين، مشيرًا إلى أن نوعًا من التباطؤ حدث خلال الفترة الماضية، بسبب تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن ثم فإن المصنعين سيستفيدون من حركة الشراء، كما أنهم سيوفرون فرص عمل وهو ما سيشجع الصناعة المحلية.

وتابع بأن الدولة ستمول هذه المبادرة بنحو 12.25 مليار جنيه، حيث ستشمل هذه المبادرة كل الأجهزة الكهربائية والملابس والمنسوجات والجلود والأثاث، لافتًا إلى أنه سيجري إتاحة الشراء "أون لاين" عبر موقع المبادرة، إذ جرى تسجيل 4231 سلعة عليه بالرغم من أن المبادرة لم تبدأ بعد.

وأوضح أن المبادرة ستبدأ يوم الأحد المقبل، لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، بعدها سيجري تقييم المبادرة ودراسة آثارها على أطراف عملية التجارة، وقد تُمد فترتها الزمنية أو تُعاد بعد فترة.