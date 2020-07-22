عاجل.. "الأوقاف" تضع ضوابط للعودة التدريجية لصلاة الجمعة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافقت على أن تتم صلاة عيد الأضحى بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك.

وبموجب "قرار اللجنة"، سيتم نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى على الهواء مباشرة، مع التكبيرات، والخطبة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات المقبلة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.