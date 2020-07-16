المساجد تواصل الغلق في صلاة الجمعة.. وبث الشعائر من «السيدة نفيسة»

تواصل وزارة الأوقاف غلق المساجد على مستوى الجمهورية في صلاة الجمعة، غدا، على أن تقام الصلاة بعدد محدود من المصلين في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.

ويقوم التلفزوين والإذاعة ببث الشعائر من هناك. ويرفع آذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا مسجد السيدة نفيسة. وحددت الأوقاف، موضوع الخطبة.

حيث تتناول الحديث حول "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة". وفي ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف، كلف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري الجندي بأداء خطبة الجمعة.

وشددت الأوقاف على جميع العاملين بها، بضرورة الالتزام بالتوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أن من يتجاوز ذلك قد يكون سببا في غلق المسجد بشكل كلي، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغما عنها لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.