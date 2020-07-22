"الأوقاف": تصور عودة صلاة الجمعة أمام لجنة كورونا بعد عيد الأضحى

كشفت وزارة الأوقاف أنها خلال هذه الأيام تبحث آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وذلك بعد توقفها منذ 21 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أنها ستضع تصورا لآلية العودة وتقديمه للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.

يذكر أن وزارة صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت، عبر إذاعة القرآن الكريم، مع دراسة ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى، يأتي ذلك بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.