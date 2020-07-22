محافظ الغربية ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد رقيب أول حسين كمال ضبش، وذلك بمسقط رأسه بعزبة الدكتور إدشاي كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، والذي استشهد أمس خلال عملية عسكرية لرجال القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية بشمال بسيناء.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة الغربية ليدفن بمقابر الأسرة بمسقط رأسه بعزبة الدكتور إدشاى كفر ديما، وتقدم المحافظ ونائبه بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وقال الدكتور طارق رحمي، إن رجال القوات المسلحة البواسل سطروا بتضحياتهم بطولة جديدة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية وضربوا أروع أمثلة التضحية والدفاع عن أمن مصر واستقرارها والحفاظ على مقدراتها.

وأكد المحافظ في لقائه بأم الشهيد وزوجته وإخوته على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لأسرة الشهيد، وأن بابه مفتوح لهم في أي وقت تكريمًا للشهيد البطل.