محافظ الغربية: إزالة 2271 تعديا واسترداد 203 آلاف متر من أملاك الدولة

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 2271 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إزالة 773 تعديا على الأراضي الزراعية بمساحة 40 فدانا و2 قيراط و3 أسهر، وإزالة 685 مخالفة بناء بمساحة 86 ألف و564 مترًا، إلى جانب إزالة 813 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 203 آلاف و383 مترا مربعا.

وأشار الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كل أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.