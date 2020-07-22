محافظ الغربية: 411 مليون جنيه لدعم تطوير 7 مناطق عشوائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن ملف تطوير المناطق العشوائية يأتي على رأس أولويات الملفات المهمة التى أولتها الدولة اهتماما بالغًا على مدار الست سنوات الماضية منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، كلا من، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والوفد المرافق له والذي ضم كلا من المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني والمعلومات، والمهندس أسامة إسماعيل إبراهيم منسق بالإدارة المركزية لتطوير العشوائيات.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام محافظة الغربية، أن محافظة الغربية من أكبر المخافظات التي حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ 411 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية، ضمن خطة التنمية في المناطق غير المخطط لها على مستوى مختلف المحافظات، مشيدًا بجهود نواب البرلمان عن محافظة الغربية.

وقدم الدكتور أحمد عطا عرضا توضيحيًا للأعمال الجارية والتي تشمل 5 مناطق بمدينة طنطا ومنطقتين بمدينة المحلة الكبرى، حيث استعرض نسب تنفيذ الأعمال، والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ في بداية العمل، مؤكدا إنجاز هذه الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.