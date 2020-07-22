عاجل.. الحكومة تسمح بتنظيم مؤتمرات رسمية واجتماعات بطاقة 50 مشاركا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافقت على السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، اعتباراً من يوم 26 يوليو المقبل بضوابط.

وأضاف "سعد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الضوابط تشمل أن يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.