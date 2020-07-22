مصرع سائق إثر اصطدام قطار بجرار زراعي في الدقهلية

لقى مواطن مصرعه في الدقهلية اليوم، إثر اصطدام قطار بجرار زراعي أثناء عبوره من معبر غير قانوني بالسكة الحديد، بقرية "ميت حديد" التابعة لمركز منية النصر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر باصطدام قطار بجرار زراعي أثناء عبوره من مزلقان غير قانوني بقرية "ميت حديد" التابعة للمركز ومصرع شخص.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء قيادة "مازن صلاح عبد القادر، 40 سنة"، جرار زراعي بمقطورة وعبوره المزلقان بميت حديد من معبر غير مخصص لعبور السيارات أو المشاة، اصطدم به القطار مما أدى إلى وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرت إزالة أثار الحادث.