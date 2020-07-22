القضاء الإداري يرفض الطعن المقدم ضد مرشح "مستقبل وطن"

رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ بالسويس ضد الدكتور سيد عبده مرشح حزب "مستقبل وطن".

وطعن مرشح أمام محكمة القضاء الإداري في مرشح "مستقبل وطن" بسبب الرموز الانتخابية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن المقدم لها.

وأعلنت لجنة الانتخابات بمحافظة السويس، أن عدد المرشحين ممن استكملوا مستندات الترشيح لمجلس الشيوخ 13 مرشحًا، ومحافظة السويس مخصص لها مقعد بالقائمة ومقعد فردي في انتخابات مجلس الشيوخ، وتجرى الانتخابات داخل دائرة المحافظة.