إداري القليوبية يرفض دعوتي مرشحين استبعدا من انتخابات الشيوخ

رفضت محكمة القضاء الادارى ببنها الطعن المقدم من المرشحان سمير بحيري ومحمد إمام عبد العزيز المستبعدين من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، بضمهما الى قائمة المرشحين.

وكان المرشحان تقدما بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهما من كشوف المرشحين، بسبب تخلفهما عن التجنيد.

وقد وصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 60 مرشحا حتى الآن بعد أن تم استبعاد 3 مرشحين بسبب عدم استيفاء الأوراق والموقف من التجنيد، وتنازل مرشح محمد أحمد الجعيدي رقم 25 بالكشوفعن الانتخابات.

كانت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة تلقت التظلمات من المستبعدين رسميا وتم تحويلها لمحكمة القضاء الإداري والتي قضت في الدعوى اليوم.