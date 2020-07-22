مكرم: السماح للمصريين بالخارج التصويت في "انتخابات الشيوخ" عبر البريد

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لأول مرة يسمح للمصريين في الخارج التصويت عبر البريد السريع، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضافت "مكرم"، أنه يتعين على كل ناخب مقيم في الخارج تسجيل بياناته من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن تسجيل بيانات المصريين بالخارج سيكون خلال الفترة من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 من الشهر ذاته.

وناشدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المصريين بالخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وهو انتخابات مجلس الشيوخ.