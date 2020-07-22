إحالة أوراق 3 متهمين بقتل مساعد وأمين شرطة بالمنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، بإحالة أوراق 3 متهمين، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى في تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة (مساعد وأمين)، أمام كنيسة، في عام 2015.

شمل الحكم في القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنيا، إحالة أوراق كل من "ا. ا."، " م. ا"، "ع .م"، إلي فضيلة المفتي.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يناير من عام 2015، حينما قتل المتهمين الثلاثة "عيد.ص" مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجني عليه، كما قتلوا "محمد.ا" أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا ودراجتين ناريتين، وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة وبمجرد مشاهدتهم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهما.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية تعرض فردي الشرطة المكلفين بخدمة تأمين الكنيسة لهجوم إرهابي وإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما، ولم يُعثر على السلاح الناري بندقية آلية والذخائر والخزنتين عهدة المجني عليه الأول وجهاز اللاسلكي عهدة المجني عليه الثاني.

ووجهت النيابة الكلية تهم القتل العمد للمتهمين الثلاثة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا.

وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تولي زعامة عصابة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التي كفلها القانون والدستور.