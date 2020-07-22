تخفيض درجات القبول بالثانوي العام والفني في المنيا

وافق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على الطلب المقدم من مديرية التربية والتعليم الخاص بالنزول بالمجموع للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والفنى: صناعي، تجاري، فندقي، نظام الخمس سنوات.

وأصبح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام درجتين من 247 إلى 245 بينما التعليم الصناعى فقد تم النزول بالمجموع من 228 إلى 225 أما التعليم التجارى نظام 5 سنوات تم النزول بالمجموع من 232الى 228 فيما تم النزول بدرجات القبول فى التعليم الفندقى نظام 5 سنوات من 227 إلى 223 درجة.

وكانت مديرية التعليم أعلنت أن امتحان الدبلومات الفنية، «نظام الثلاث سنوات» تبدأ يوم السبت المقبل الساعة 12 ظهرا على أن يتواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بساعتين، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوزيع أدوات التعقيم.

وتبدأ الامتحانات في باقى الأيام كما هى حسب الجدول المعلن الساعة 10 صباحا فى مواعيدها المحددة حتى نهاية الامتحانات كما هى بالجدول المعلن سابقا، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات الساعة 10 صباحا فى مواعيدها المحددة حتى نهاية الامتحانات كما هى بالجدول المعلن سابقا.