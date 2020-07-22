تشغيل القطارات والمترو حتى منتصف الليل ولا تعديل في المواعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عدم وجود أي تعديلات على مواعيد قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق، حيث سيبدأ العمل في الهيئة من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، على أن يبدأ العمل بالمترو، من الساعة 5.15 صباحا حتى منتصف الليل، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد قيام رحلات القطارات، مشيرا إلى أن جميع الرحلات منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات، تزامنا مع انطلاق رحلات عيد الأضحى المبارك.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومنها تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وشدد على ضرورة التزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، وعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات، دون ارتداء الكمامة، وإلا سيتعرض إلى الغرامات الفورية، مؤكدا أنه سيتم طرح 140 ألف مقعد إضافي لقطارات عيد الأضحى المبارك، بدءً من يوم 25 يوليو المقبل.

وأكد المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن مواعيد رحلات القيام والوصول، من وإلى المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو كما هى، مشيرا إلى أن الرحلات تبدأ من الساعة 5.15 صباحا، حتى منتصف الليل، موضحا أن جميع قطارات المترو، تخضع لصيانات وكشف دورى لمنع حدوث أى أعطال، تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف الفضالي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مع استمرار التزام ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور، للكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة التزام جموع الركاب، بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس، لأنه لن يسمح بدخول المترو لأي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية وسيعرض نفسه للغرامة الفورية وقدرها 4 آلاف جنيه.