 خروج 30 حالة من مستشفيات الغربية بعد تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 30 حالة تعاف من المواطنين المصابين بفيروس كورونا "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفيات التابعة لصحة الغربية.

وأشار "حميدة" إلى أنه خلال وقت قريب سيصدر قرار من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بعودة مستشفى كفر الزيات لمستشفى علاجي من جديد، مؤكدا أنه أول مستشفى خصص للعزل الصحي في الغربية، والذي بدأ عمله به في أول شهر إبريل الماضي.

وأضاف أن المستشفى استقبل 1312مصابًا بـ "كورونا" منذ بداية الأزمة، تعافى منهم 326 حالة، وتحول من إيجابي إلى سلبي 564 وجرى نقلهم لنزل المدينة الجامعية وآخرين عزل منزلي، وإجمالي عدد الوفيات 127 حالة، متابعًا أنه يتبقى الآن 45 حالة في المستشفى بمختلف مستويات الإصابة.