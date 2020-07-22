هاني رمزي: "أقرأ حاليا أكثر من نص للاستقرار على عمل فني لتقديمه"

قال الفنان هاني رمزي، إنه عرض عليه في الفترة الأخيرة، أكثر من سيناريو للجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، لكن بمستوى أقل من مستوى الجزء الأول، لذلك رفضهم.

وأكمل رمزي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه يتواجد حاليا خارج مصر، لكنه يقرأ عدد من النصوص، لكي يختار الأفضل بينهم، لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال رمزي، فيلم "قسطي بيوجعني"، من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، إنتاج شركة سوتير، بطولة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبوسريع، وموسيقى تصويرية محمود الشابوري، وديكور محمد مراد، وتصوير إيهاب حامد.