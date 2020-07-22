بعد إعلان إفلاسها.. "هيرتز" توافق على دفع 650 مليون دولار للمقرضين

وافقت شركة "هيرتز" الأمريكية ذات الأسطول الكبير لتأجير السيارات، على دفع مبلغ 650 مليون دولار للمقرضين الذين يسيطرون بشكل غير مباشر على أسطول الشركة من السيارات المستأجرة بموجب صفقة لتعليق معركة إفلاس محكمة على المركبات، وفقًا لوثائق المحكمة.

وحسب ما ذكره بلومبرج: ستطلب الشركة من قاضية الإفلاس الأمريكية ماري والراث الموافقة على التسوية في جلسة استماع محكمة مقررة في 24 يوليو.

وفي مايو الماضي أعلنت الشركة في بيان لها، عن تصفية العمل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، قبل عملية الإفلاس، لكنها ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية ​أوروبا​ و​أستراليا​ و​نيوزيلندا.

في أبريل، كان المستحق على هيرتز 400 مليون دولار للمقرضين، ورفضت الشركة دفع هذا الدين ولم تكن قادرة على التوصل إلى اتفاق لإدارة الالتزام المتزايد، لذلك أعلنت عن إفلاسها، وقالت "هيرتز" إنها مدينة للدائنين بـ 135 مليون دولار لتغطية تكاليف استهلاك السيارات وحدها.

وقد أضر الوباء بالشركة بطريقتين: قلة من الناس يسافرون ويستأجرون سياراتها وقيمة السيارات التي سقطت في وقت سابق من هذا العام، ما زاد من المبلغ الذي يستحقه هيرتز للمقرضين.

انتعشت أسعار السيارات المستعملة منذ ذلك الحين، لكن هيرتز ما زالت تقوم بجزء بسيط من العمل الذي كانت تفعله عادة خلال موسم السفر الصيفي.