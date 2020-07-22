صحيفة تركية: اعتداءات سلطة أردوغان بشرق المتوسط "خطوات مستفزة"

يشهد الجرف القاري بين تركيا واليونان، توترًا بعد إرسال تركيا سفينة "أوروتش رئيس" إلى شرقي البحر المتوسط، وبسبب النشاط البحثي الزلزالي الجديد لتركيا شرق المتوسط.

وذكرت جريدة "إنترنت خبر" التركية، أنه في إطار خطوات السلطات التركية المستفزة في البحر المتوسط، أعلنت سفينة "أوروتش رئيس" التركية المعنية بالتنقيب في المتوسط، سيادة بلادها في المنطقة المحيطة بجزيرتي رودوس ومايس اليونانيتين، أمس الثلاثاء الموافق 21 يوليو، فيما أعلن الجيش اليوناني تأهبه، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتحت مزاعم إجراء أبحاث الزلازل في المنطقة، سيطرت السفينة التركية، فيما أشارت الصحف اليونانية، إلى أن السلطات التركية أصدرت أوامر للسفن الحربية التركية بالإبحار إلى المنطقة المحيطة بالجزيرتين من قاعدة أكساز البحرية.

واتهمت اليونان تركيا أنها دخلت الجرف القاري، وانتهكت حقوق السيادة، وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميسوتاكيس، اليوم، إنه إذا لم تتخلى تركيا عن أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط​​، فإنه لا يوجد خيار آخر سوى تطبيق عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا.

وكانت السلطات اليونانية، أكدت أن المسوحات التركية في جزء من الجرف القاري اليوناني شكلت تصعيدا للتوتر في المنطقة، حيث يتنازع البلدان على الحقوق البحرية، ودعت وزارة الخارجية اليونانية تركيا إلى "الوقف الفوري لأنشطتها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

وأكد مصدر في البحرية اليونانية، على نشر بوارج عسكرية في بحر إيجه بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف الطاقة قرب جزر يونانية.