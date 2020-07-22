اليونان: لا مفر من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا

نقلت صحيفة «كاثمريني» اليونانية قول رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون أمامه خيار سوى فرض عقوبات على تركيا إذا استمرت تركيا في خلق توترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كان ميتسوتاكيس قد علق بعد أن أصدرت أعلنت تركيا خططًا للمسح الزلزالي التركي جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس وفقا لموقع "تركيا الآن".

وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الثلاثاء، تركيا، من استمرار عمليات التنقيب غير الشرعية التي تجريها بمنطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن التعديات تعرقل رغبة تركيا في تقدم علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ماس قوله خلال زيارته إلى أثينا اليوم، إنه فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية، يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنًا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق البحر المتوسط.

وفي إطار خطوات السلطات التركية المستفزة في البحر المتوسط، أعلنت سفينة «أوروتش رئيس» التركية المعنية بالتنقيب في المتوسط، سيادة بلادها في المنطقة المحيطة بجزيرتي رودوس ومايس اليونانيتين، فيما أعلن الجيش اليوناني تأهبه.

وتحت مزاعم إجراء أبحاث الزلازل في المنطقة، سيطرت السفينة التركية، فيما أفادت الصحف اليونانية، بأن السلطات التركية أصدرت أوامر للسفن الحربية التركية بالإبحار إلى المنطقة المحيطة بالجزيرتين من قاعدة أكساز البحرية.

وأكدت المواقع الإخبارية اليونانية تأهب القوات اليونانية المسلحة، خاصة بعد عودة رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كونستانتينوس فلوروس من قبرص اليوم، بدلاً من الغد وفق المخطط له، موضحة أن نحو 15 سفينة حربية تركية بدأت التحرك من قاعدة أكساز البحرية التركية، نحو المنطقة.