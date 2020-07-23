تعرف على طرق تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ

في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، يرصد التقرير التالي خطوات الانتخاب.

• إتاحة استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه النسخة

• تخصيص البريد السريع لتيسير مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري

• دخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/

• بداية التسجيل من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات

•الانتخاب للحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية

• عند إدخال رقم الكود الخاص به، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتان بالترشيح الفردي والقائمة.

• اختيار الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين

• وضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.

• طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف أخر مغلق.

• إرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به

• إنهاء جميع هذه الخطوات يوم 9 أغسطس حتى يتمكن الناخبون من إرسال أوراقهم للبعثة الدبلوماسية قبل غلق صناديق الاقتراع.

• سيتم الإعلان يوم الأحد المقبل القائمة النهائية للمرشحين