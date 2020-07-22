وزيرة الهجرة توضح خطوات تصويت المصريين بالخارج بطرق بسيطة

شددت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على ضرورة قيام المواطنين بالخارج، بتسجيل بياناتهم خلال الفترة ما بين 25 يوليو، حتى 31 يوليو الجاري، على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما يتم التسجيل سيظهر أمامه رقم كودي، هذا الرقم سري وخاص بكل شخص طبقًا للبيانات الخاصة به، وطبقًا للمحافظة التابع لها.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه يجب أن يظل الرقم سري، ولا يجوز لأي شخص أخر الاطلاع عليه سوى الشخص نفسه، لأنه سيتقدم به يوم 9 و10 اغسطس للتصويت في انتخابات الشيوخ من خلاله.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن المواطن المصري بالخارج سيدخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الانتخابات، بالكود الخاص به.

ويقوم بطبع عدة أوراق، منها ورقتي خاصة بـ "الفردي" و"القائمة"، ويتم وضعهم في مظروف خاص ولا يُكتب عليه أي شيء، وهناك إقرار أخر على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات سيقوم المواطن بطبعه والإقرار عليه ومن ثم وضع تلك الأوراق والمظروف الخاص باختياره داخل مظروف آخر، مع طبع الجواز السفر الساري، ومحل الإقامة بالخارج، وإرسالهم عبر البريد السريع إلى عنوان أقرب بعثة دبلوماسية خاصة بمصر.