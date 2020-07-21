وزيرة الهجرة تتواصل مع السلطات الكويتية لبحث مشاكل تجديد إقامات المصريين

في إطار ما ورد إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من استفسارات للجالية المصرية بالكويت من المقيمين هناك حتى الآن أو من عادوا إلى مصر خلال الفترة الماضية، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن هناك متابعة مستمرة لكل ما ورد من استفسارات شملت إمكانية تجديد المصريين بالكويت لإقاماتهم المنتهية، وكذلك العمالة المصرية منتهية الإقامة والتي تتواجد بمصر خلال هذه الفترة بسبب الإجازة السنوية، بالإضافة لاستيضاح موقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم من شركة الخطوط الجوية الكويتية، واستعراض التسهيلات التي ستُقدم لحل موقفهم.

وفي إطار التعاون والتنسيق الدائم مع السلطات الكويتية، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الجهات المعنية في دولة الكويت لإيضاح السبل التي أتاحتها الحكومة الكويتية لتجديد الإقامات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت الجهات المعنية أن تسجيل الإقامات خلال هذه المرحلة سيتم إلكترونيًا، ويمكن للمصري الراغب في تجديد إقامته التسجيل ودفع الرسوم أون لاين، كما يمكن للشركات أن تسجل للموظفين والعاملين بها لتجديد إقامتهم، وفيما يتعلق بالراغبين في تجديد إقامتهم من المصريين ومن ثم يغادرون الكويت إلى مصر، فلا توجد أية عوائق في ذلك حيث تغادر يوميًا حوالي 18 طائرة من الكويت إلى مصر.

كما تلقت وزارة الهجرة استفسارات من العمالة المصرية استعدادا لعودتهم لدولة الكويت خلال الفترة المقبلة، طلبوا فيها معرفة أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR في منطقة الصعيد تمهيدا لعودتهم، وعليه تُنشر وزارة الهجرة أسماء ١٣ معملاً لتحليل PCR، وجاءت المراكز كالتالي (أسوان - حميات أسوان)، (الأقصر - حميات الأقصر٢)، (قنا - حميات قنا)، (سوهاج – أخميم)، (أسيوط - صدر أسيوط)، (المنيا - حميات المنيا) (جراحات – سمالوط)، (بني سويف - جامعة بني سويف - المعامل المشتركة)، (الوادي الجديد - الخارجة العام، الداخلة العام)، (الفيوم - الفيوم العام).

وفيما يتعلق بموقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم بشركة الخطوط الجوية الكويتية، وقالت السفيرة نبيلة مكرم أنها تواصلت مع المسئولين المعنيين في الشركة، لاستيضاح موقف هؤلاء الموظفين المصريين، حيث أوضحت الشركة أنها صرفت لكل موظف بعد إنهاء خدماته مرتبات 3 أشهر بدون عمل، كما طالبت الشركة الموظفين بتقديم براءة ذمة من الكهرباء والهواتف والبنك وشركة الاتصالات، حتى يتم صرف مرتبات شهرين آخرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشكلة الموظفين المصريين الذين تم انتهاء خدماتهم من قبل الشركة، تكمن في أن البعض منهم قد حصل في وقت سابق على قروض من البنوك يتم سدادها على مدار عشر سنوات، وبعد انتهاء خدماتهم لن يتمكنوا من سداد هذه القروض كما أنهم لن يستطيعوا مغادرة الكويت لهذا السبب بحسب ما ورد في خطابات الموظفين لوزارة الهجرة.

وفي هذا السياق، تؤكد وزيرة الهجرة أن المسئولين المعنيين بشركة الخطوط الجوية الكويتية يعملون في الوقت الحالي على بحث حل لموقف الموظفين المصريين المنتهي عملهم بالشركة، مؤكدين أن المؤسسة مستعدة لتقديم إجراءات لتسهيل إنهاء خدماتهم بالمؤسسة، كما تم إبلاغ الموظفين بأن هناك تسهيلات سيقدمها البنك لمن يرغب في التفاوض بخصوص القروض.