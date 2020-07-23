ترامب: نعمل على نشر قوات فيدرالية في شيكاغو لتطويق العنف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إننا نعمل على نشر قوات فدرالية في شيكاغو لتطويق العنف"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف: "لن نتسامح مع القتلة والمجرمين الذين يزعزعون الأمن"، موضحا: "سنواصل مطالبة حكام الولايات بالحفاظ على الأمن".

ووقع حادث إطلاق النار على ما يصل إلى 16 شخصًا، في وقت سابق اليوم، على جنازة في أوبورن جريشام، بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في شارع 79 وشارع كاربنتر، حيث أكدت الشرطة إطلاق النار على عدة أشخاص خارج منزل الجنازة، حسبما نقل موقع "سي بي أس" الأمريكي .

وقالت مصادر إن هناك نوعا من الكمين المخطط له خارج دار الجنازة، حيث كانت هناك مراسم تأبين لضحية قتل.