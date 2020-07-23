لماذا لا يٌسمح للقاعات استقبال أفراح بحد أقصى 50 فردا؟.. الحكومة تُجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم السماح لأي شركة إجراء مؤتمرات بحد اقصى 50 فردًا وليس 50% من حجم القاعة، فأي اجتماع ترغب أحدى الشركات في إقامته سواء في فندق أو قاعه معينة سيتم السماح لها بذلك ولكن بحد أقصى عدد المتواجدين في القاعة لا يزيد عن 50 فردا وهو رقم يسهل التحكم فيه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه تم سؤاله من قبل البعض، عن إقامة أفراح في القاعات بحد أقصى 50 فردا، ولكن تم الذكر لهم بأن هذا الإجراء لا يشمل قاعات الأفراح أو سرادق العزاء، فتلك الأمور ستظل مغلقة إلى إشعار آخر.

وتابع: "الشواطئ ولا المناسبات سواء أفراح أو تلقي عزاءات، دي الحاجات اللي مستمرة في الإغلاق، الظروف لا تسمح حاليا في فتحها ولا تسمح طبيعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية، صعب جدا نعمل تطبيق فيها الاجراءات الاحترازية، ، زي ما أرجأنا النظر في عدد مرتادي السينما والمسارح، نسبة 25% ستظل مستمرة على أن يعاد النظر في تلك النسبة بعد إجازة عيد الأضحى".